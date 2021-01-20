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Hakkari’de araçlar kara gömüldü

20.01.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle araçlar kara gömüldü.Şehir merkezinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, üzerinde kar biriken araçlarını güçlükçe temizleyebildi.

Hakkari’de etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle araçlar kara gömüldü.
Şehir merkezinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, üzerinde kar biriken araçlarını güçlükçe temizleyebildi. Her tarafın kara gömüldüğü Hakkari’de, mahalle yollarının kapanmaması için belediye ekibi gece boyunca mesai yaptı.
Kar altında kalan araçlarının üzerini temizleyen sürücüler, bir metreden fazla kar yağdığını belirttiler.
Hakkari’nin karla güzel olduğunu söyleyen kanaat önderi Hasan Öztunç ise geç gelen yağışlardan memnun olduğunu söyledi.

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