Hakkari’de arı kolonisi ağaca yuva yaptı

Hakkari’de kendi kolonisine küserek göç eden binlerce arı, bir ağacın dalına yuva yaptı.

Dağgöl Mahallesi’nde ikamet eden emekli memur Kemal Kaya, bahçesindeki meyve ağacına yuva yapan arı kolonisini kendi imkanlarıyla bal ve şerbetle yakalamaya çalıştı. Kaya ve mahalle sakinleri kiraz ağacına konan yaklaşık 5 bin arıyı maskesiz ve çıplak elle büyük uğraşların ardından arı kovanına yerleştirmeyi başardı.

Mahalle sakinlerinden Sedat Kaya, öğle saatlerinde bahçelerinde bulunan kiraz ağacının dalına yuva yapmış binlerce arı gördüğünü ifade ederek, amcalarıyla birlikte arıları kovana koymaya çalıştıklarını söyledi. Kaya, “Öğle saatlerinde bahçede birkaç arı gördüm. Arılara doğru gittiğimde kiraz ağacının dalına yuva yaptığını gördüm. Arıları bir anda çoğaldı. Yaklaşık 5 bin arı bahçemizi istila etti. Bu arılar kendi kolonilerinde yer kalmayınca göç eder. Bazen bir mağaraya ya da ağaç kütüğünde yuva yapar. Şansa bizim bahçeye geldi. Şu an kendi imkanlarımızla yakalamaya çalışıyoruz. Umarım bize şans getirir. Tabi sahibi varsa veririz. Eğer sahibi çıkmasa de kendimiz besleyeceğiz” diye konuştu.

