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Hakkari’de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi tarafından kentin değişik noktalarında yapılan yol onarım ve asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.Birçok cadde, sokak ve mahalle yolunun asfaltlandığı Hakkari’de çalışmalar kademeli bir şekilde sürüyor.

Hakkari’de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Hakkari Belediyesi tarafından kentin değişik noktalarında yapılan yol onarım ve asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Birçok cadde, sokak ve mahalle yolunun asfaltlandığı Hakkari’de çalışmalar kademeli bir şekilde sürüyor. Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Altay Caddesi’nde bitümlü sıcak asfalt (BSK) öncesi asfalt söküm çalışmasını gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki teknik ekip de çalışmaları yerinde denetledi.
Yapılan asfalt söküm çalışmalarının ardından caddenin yeni asfalta kavuşturulacağı belirtildi.
Akşam saatlerinde ise Derviş Yalım Caddesi’nde üstyapı çalışmaları kapsamında bitümlü sıcak asfalt döküm yapıldı. Çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar, doğalgaz döşeme çalışmaları sonrası yolların yeniden asfaltlanmasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Hakkari’de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

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Navşar Eczanesi
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Bartın Eczanesi
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