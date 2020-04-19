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Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 19.04.2020 15:03 | Son Güncelleme

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de ahırın tavanını delerek içeri giren ayının yaklaşık 50 koyun ve kuzuyu telef ettiği ileri sürüldü.

Kente bağlı Kaymaklı köyünde besicilik yapan Adil Alpsar, küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ahırın toprak damını kazarak içeri giren ayının yaklaşık 50 koyun ve kuzuyu telef edip bazılarını da yaraladığını söyledi.

Ayının daha sonra kapıyı kırarak gittiğini anlatan Alpsar, gece yaşanan olayı sabah fark ettiklerini ifade etti.

Geçim kaynağının hayvancılık olduğunu dile getiren Alpsar, "Gece ayı, ahırın damını kazarak içeri girmiş. Yaklaşık 50 hayvanı telef edip bazılarını da yaraladıktan sonra kapıyı kırarak kaçmış. Durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdik. Onlar da inceleme yapacak. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

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