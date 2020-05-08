YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de başarılı trafik memurları ödüllendirildi

Hakkari’de başarılı trafik memurları ödüllendirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.05.2020 15:36 | Son Güncelleme

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla görevlerinde üstün gayret ve fedakârlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli trafik personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.Valilikte gerçekleştirilen belge töreninde konuşan Vali Akbıyık, trafikte düzeni sağlayan ekiplerin gece gündüz çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla görevlerinde üstün gayret ve fedakârlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli trafik personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Valilikte gerçekleştirilen belge töreninde konuşan Vali Akbıyık, trafikte düzeni sağlayan ekiplerin gece gündüz çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Özellikle korona virüsle mücadele sürecinde gerek emniyet gerekse jandarmamızın her biriminde çalışan personelimiz büyük sorumluluklar alarak fedakârca görevlerini yerine getiriyorlar. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarmamızda görevli personelimizin Trafik Haftasını kutluyor, ilimizde kazasız bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.
Daha sonra Vali İdris Akbıyık, görevlerinde üstün gayret ve fedakârlık gösteren emniyet ve jandarmada görevli trafik personeline başarı belgelerini verdi. Program, fotoğraf çekimiyle son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Hakkari Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:21
Sabah
04:55
Öğle
12:07
İkindi
15:55
Akşam
19:08
Yatsı
20:36

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Pınar Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Akdoğan Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari’de 2 köy karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.