Hakkari’de başarılı trafik memurları ödüllendirildi

Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla görevlerinde üstün gayret ve fedakârlık gösteren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli trafik personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Valilikte gerçekleştirilen belge töreninde konuşan Vali Akbıyık, trafikte düzeni sağlayan ekiplerin gece gündüz çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Özellikle korona virüsle mücadele sürecinde gerek emniyet gerekse jandarmamızın her biriminde çalışan personelimiz büyük sorumluluklar alarak fedakârca görevlerini yerine getiriyorlar. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarmamızda görevli personelimizin Trafik Haftasını kutluyor, ilimizde kazasız bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali İdris Akbıyık, görevlerinde üstün gayret ve fedakârlık gösteren emniyet ve jandarmada görevli trafik personeline başarı belgelerini verdi. Program, fotoğraf çekimiyle son buldu.

