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Hakkari’de bayan kuaförlere korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 21.03.2020 10:50 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde hizmet veren bayan kuaförlerinde kapsamlı denetimler yapıldı.Belirli aralıklarla birçok alanda denetimlerini sürdüren ekipler, bu kez yaptıkları denetimlerde korona virüs (Kovid-19) salgını hakkında bilgilendirmede bulundu ve salgın hakkında gerekli uyarıları yaptı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde hizmet veren bayan kuaförlerinde kapsamlı denetimler yapıldı.
Belirli aralıklarla birçok alanda denetimlerini sürdüren ekipler, bu kez yaptıkları denetimlerde korona virüs (Kovid-19) salgını hakkında bilgilendirmede bulundu ve salgın hakkında gerekli uyarıları yaptı. İş yerlerinin genel temizlik kontrollerini gerçekleştiren ekipler, çalışan ve iş yeri sahiplerine, hijyen kuralları ve çalışma şartları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İş yerlerinin genel temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yapmaları uyarısında bulunan ekipler, gerekli önlemleri ve hijyen kurallarına en iyi şekilde riayet eden bayan kuaförlerine bu şekilde önlem almaya devam etmelerini istediler.

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