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Hakkari’de berber ve kuaförler kurallara uydu

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.08.2020 11:30 | Son Güncelleme

Hakkari’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonların hijyen kurallara uyduğu belirtildi.Maskesini takıp kapıda bekleyen ve personele ateşini ölçtüren berber, kuaför ve güzellik salonların korona virüs tedbirleri kapsamında tüm kurallara uyduğu görüldü.

Hakkari’de berber ve kuaförler kurallara uydu

Hakkari’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonların hijyen kurallara uyduğu belirtildi.
Maskesini takıp kapıda bekleyen ve personele ateşini ölçtüren berber, kuaför ve güzellik salonların korona virüs tedbirleri kapsamında tüm kurallara uyduğu görüldü. Kuaför girişine bırakılan el dezenfekte makinesinde ellerini dezenfekte eden müşteriler, ayaklarına geçirdiği galoşlara kuaförüne giriş yaptı. Hakkari Valiliği tarafından sıkı tutulan denetimlerin etkili olmaya başladığını belirten vatandaşlar, işyerlerini büyük bir çoğunluğunun yapılan denetimler sayesinde kurallara riayet ettiğini ifade ederek, yetkililere teşekkür ettiler.

Hakkari’de berber ve kuaförler kurallara uydu

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