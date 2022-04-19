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Hakkari'de besiciler zorlu kışın ardından hayvanlarını yeşeren meralara saldı

19.04.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de besiciler zorlu kışın ardından hayvanlarını yeşeren meralara saldı

HAKKARİ (AA) - Kış mevsimin uzun ve çetin geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvan yetiştiricileri, küçük ve büyükbaş hayvan sürülerini yeşeren meralarda otlatmaya başladı.

Yılın büyük bölümünde kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte havaların ısınmasıyla besiciler meraların yolunu tuttu.

Aylarca hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen besiciler, küçük ve büyükbaş hayvanlarını götürdükleri meralarda otlatıyor.

Günün büyük bölümünü sürülerinin başında geçiren besiciler, yem maliyetlerinden kurtulmanın da sevincini yaşıyor.

Besiciler, Örnek köyünden getirdikleri büyükbaş hayvan sürüsünü etrafı karlı dağlarla çevrili Nehil Sazlığında otlattı.

Besicilerden Ayhan Çelikhası, AA muhabirine, kış mevsiminin çetin geçtiğini ve hayvanlara bakmakta zorluk yaşadıklarını söyledi.

Bölgede havaların geç ısınmaya başladığını belirten Çelikhası, "Şu anda hayvanları meraya saldık. Yüksekova'da 6 ay kış, 6 ay yaz yaşanıyor. Besiciler yaz döneminde gerekli hazırlıkları yapmazsa kışın büyük sorun yaşar. Hayvanlarımız 5 ay boyunca ahırda kaldı. Meraların yeşermesiyle onları dışarı saldık." dedi.

Seyhan Ak da soğuk bir kışı geride bıraktıklarını aktararak, "Meraların yeşermesiyle her taraf koyunlarla doldu. Meralarda binlerce koyun var. Ramazan ayında hem oruç tutuyoruz hem de koyunlarımızı otlatıyoruz." diye konuştu.

Hurşit İşleyen ise kışın bölgede çok kar yağdığını bu nedenle hayvanlara yem yetiştirmekte zorlandıklarını dili getirerek, "Baharın gelmesiyle hayvanları ahırlardan çıkarttık. Biz de geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yapacak başka işimiz yok. Hayvancılık zor ama keyifli bir iştir." ifadesini kullandı.

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