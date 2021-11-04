YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de bir araçta 13,3 kilogram eroin yakalandı

Hakkari'de bir araçta 13,3 kilogram eroin yakalandı

04.11.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de bir araçta 13,3 kilogram eroin yakalandı

Hakkari'de bir araçta 13,3 kilogram eroin yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 13,3 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam etti.

İlçede dün durdurulan bir araçta yapılan aramada 13,3 kilogram eroin bulundu.

Olayla ilgili Şanlıurfa'da uzman çavuş olarak görev yapan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Van'da alev alan otomobildeki yangının sıçradığı 3 iş yeri hasar gördüVan'da alev alan otomobildeki yangının sıçradığı 3 iş yeri hasar gördü
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova

Hakkari Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
11:54
İkindi
14:45
Akşam
17:10
Yatsı
18:27

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Günes Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Şifa Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.