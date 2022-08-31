Hakkari'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı.
İlçe merkezinde hareket etmekte zorlanan akbabayı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.
İlçeye giden ekipler, vatandaşlardan teslim aldıkları akbabayı kent merkezine getirdi.
DKMP Veteriner Hekimi Mehmet Yıldız tarafından yapılan kontrollerde yediği bir şeyden zehirlendiği belirlenen akbabanın tedavisine başlandı.
Akbaba'nın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.
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