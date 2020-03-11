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Hakkari’de bozulan yollar onarılıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.03.2020 12:16 | Son Güncelleme

Hakkari’de kış aylarında bozulan yollar belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.Kış aylarında yıpranan ve bozulan yollarıyla alakalı çalışmalar devam ediyor.

Hakkari’de bozulan yollar onarılıyor

Hakkari’de kış aylarında bozulan yollar belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.
Kış aylarında yıpranan ve bozulan yollarıyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Özellikle kış aylarında yıpranan yollarla ilgili tespit ve değerlendirme çalışması yapan Hakkari Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Hakkari Belediyesi yetkilileri, kent merkezinde ulaşımla alakalı aksama yaşanmaması için özenli çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler. Kış aylarında yıpranan yolların kötü bir görünüm arz ettiğini belirten yetkililer, tahrip olan tüm yolların onarılması için çalışmaların program dahilinde devam ettiğini söylediler.
Zorlu bir coğrafyada bulunan Hakkari’deki içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar ise ekipler tarafından kademeli bir şekilde onarılıyor.

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