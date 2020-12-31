Hakkari'de bu yıl 37 terörist teslim oldu, 68 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2020'nin terörle mücadele başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "Hakkari bölgesinde 2020'de 68 terörist etkisiz hale getirildi, 37 terörist de teslim oldu. Ana karargahlarını dahi etkisiz hale getirdik. İlk defa terör örgütü Türkiye'de telsizle görüşmeyi yasakladı." dedi.

Akbıyık, kentte görev yapan basın mensuplarıyla Valilik Salonunda bir araya gelerek, bu yıl yürüttükleri çalışmaları, başlatılan proje ve yatırımları değerlendirdi.

Vatandaşlara her alanda en iyi hizmeti sunabilmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente büyük önem verdiğini, hükümetin de desteğiyle önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Yıllarca terör ve şiddet olaylarıyla anılan kentin artık terör diye bir gündeminin olmadığını vurgulayan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Hakkari'de terör örgütüne ilk defa bu yıl katılım olmadı. Bu çok güzel bir gelişme. Terör olayları da yok denecek düzeyde. 2020'de Hakkari bölgesinde 68 terörist etkisiz hale getirildi, 37 terörist de teslim oldu. Ana karargahlarını dahi etkisiz hale getirdik. İlk defa terör örgütü Türkiye'de telsizle görüşmeyi yasakladı. Hakkari, tarihinin en huzurlu ve güvenli dönemini yaşıyor."