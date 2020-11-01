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Hakkari’de büyüleyen sonbahar görüntüleri

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Hakkari’de, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar ve kent görüntüsü ilgi çekiyor.Valili Parkı ve bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlarda sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü kent merkezine ayrı bir renk kattı.Ağaçların yapraklarının sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlardaki farklı güzellik ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın sloganıyla yazı, sonbaharı ve kışı güzel olan “Hakkari’de hayat var gelin bu hayatı yaşayın”.

Hakkari’de, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar ve kent görüntüsü ilgi çekiyor.
Valili Parkı ve bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlarda sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü kent merkezine ayrı bir renk kattı.
Ağaçların yapraklarının sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlardaki farklı güzellik ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın sloganıyla yazı, sonbaharı ve kışı güzel olan “Hakkari’de hayat var gelin bu hayatı yaşayın”. Doğada oluşan renk tonlarının doğal bir stüdyo haline gelmesi Hakkari’ye gelen yerli turistlerinde ilgisini çekmeye başladı.

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Hakkari Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

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Sabah
06:23
Öğle
11:54
İkindi
14:48
Akşam
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Yatsı
18:31

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Sümbül Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Gever Eczanesi
Yuksekova
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