Hakkari’de çatı yangını

Hakkari’de 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye yangın, Medrese Mahallesinde saat 02:00 sıralarında 12 nüfuslu H. Selman Kızılkaya isimli vatandaşın kaldığı binada meyana geldi. Kalorifer bacasından çıkan kıvılcımların 4 katlı binanın çatısında sıçraması sonucu meydana gelen yangında Kızılkaya ailesi şans eseri yara almadan kurtuldu. Durumun Hakkari Belediyesi itfaiye ekibine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen 3 itfaiye aracı yangına anında müdahale etti. İtfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken çatı kısmında ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

