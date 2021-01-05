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Hakkari'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği oluşturuldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.01.2021 11:02 | Son Güncelleme

Hakkari'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği oluşturuldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca geçen sene başlatılan çalışma kapsamında, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kuruldu.

Özel hazırlanmış araçla hizmete başlayan ekipler, "Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil uygulamasına gelen bildirimlerin yanı sıra vatandaşların diğer ihbarları üzerine harekete geçiyor.

Doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek için mücadele veren ekipler, Depin polis kontrol noktası yakınındaki sokak hayvanlarına mama bıraktı.

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