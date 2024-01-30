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Hakkari’de çığ bölgesindeki çalışmalarda 10 metre yüksekten düşen ekip şefi yaralandı

İHA İHA
30.01.2024 08:28 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Yüksekova-Dağlıca karayoluna düşen çığı temizlemek üzere bölgede çalışma yürüten ekibin şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Hakkari’de çığ bölgesindeki çalışmalarda 10 metre yüksekten düşen ekip şefi yaralandı

Yüksekova’da günlerdir yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Yüksekova-Dağlıca karayolu, yoğun kar yağışı sonrası yola inen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Çalışmaların yürütüldüğü sıra Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği Dağlıca yol ekip şefi Harun Kandaş, çalışmalar sırasında 10 metre yükseklikteki kar kütlesinden düşerek ağır yaralandı.

Bölgeye giden 112 sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardında Kandaş, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine kaldırılan Kandaş burada yapılacak tedavinin ardından Van’a sevk edilecek. Kandaş’ın ayağında 3 kırık olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın üzerine durumu öğrenen aile ve yakınları hastaneye akın ettiler.

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