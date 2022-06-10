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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

10.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri, Diyarbakır anneleri ile omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankart, dövizler, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak tepki gösteren aileler, bir süre oturma eylemi yapıp çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için terör mağduru aileler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Eylemlerini 29 haftadır sürdürdüklerini ve yılmadan, yıkılmadan haykırmaya devam edeceklerini belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu bilin ki çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak. PKK ve yandaşları annelerin göz yaşlarında boğulacaktır. Gelin korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz, teröre lanet ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır; Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Annelerin eylemine AK Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Şaban Arslan ve bazı şehit yakınları da destek verdi.

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