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Hakkari’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Hakkari’de bulunan çöp konteynerleri, kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için yıkama aracıyla yıkanıyor.Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz ve sağlıklı bir Hakkari için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’de bulunan çöp konteynerleri, kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için yıkama aracıyla yıkanıyor.
Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz ve sağlıklı bir Hakkari için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıkama ve dezenfekte aracı ile günde ortalama 30 çöp konteyneri yerinde yıkanarak dezenfekte ediliyor. konteynerler araç içine alınmadan önce köpüklenip ilaçlanıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çöpleri boşalttıktan sonra konteynerleri ilaçlı su ile yıkadıklarını belirterek, “Günde 30 adet konteyneri bu şekilde yıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

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