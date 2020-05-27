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Hakkari’de cuma namazı kılınacak yerler belli oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.05.2020 23:29 | Son Güncelleme

Hakkari’de cuma namazı kılınacak yerler belli oldu.Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb.

Hakkari’de cuma namazı kılınacak yerler belli oldu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. 16 Mart 2020 tarihinde itibaren yurt genelinde cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazlarına ara verilmişti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında alınan karar doğrultusunda camilerimizde belirlenen kurallar çerçevesinde 29 Mayıs’tan itibaren cemaatle yeniden namaz kılınabileceği kararı alınmıştır. İlimizde cuma namazlarının kılınacağı yerler; Pehlivan Mahallesi-Hedef Halı Saha,Gazi Mahallesi-Kırk Konutlar Bahçesi, Bulak Mahallesi-Halk Eğitim Merkezi Arkasında (Eski YİBO Yeri), Dağgöl Mahallesi-Şerefağa Camii Yanı (Ciğer Apartmanının Arkası)Sümbül Mahallesi-İl Özel İdare Girişi (H. Mustafa Camii Aşağısı)Biçer Mahallesi -Gülereşbaba Camii Arkası, Sümbül Mahallesi-H. Hüseyin Çatal Camii YanYeni Mahalle-Yeni Mahalle Camii Yanı,Yeni Mahalle-H. İsmail Bal Camii Aşağısı,Karşıyaka Mahallesi-Gobsi TOKİ Konutları Civarı, Bulak Mahallesi-Ulu Camii Yanı (Belediye Parkının Ön Tarafında) Merzan Mahallesi-Dörtyol Camii Yanı (Sosyal Bilimler Lisesi Yanı)."

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Yağmur Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
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