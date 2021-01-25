Hakkari'de dağda mahsur kalan kişi, 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde donan su borusunu açmak için gittiği karlı bölgede mahsur kalan kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye 24 kilometre mesafedeki Ortaç köyünde yaşayan Asker Karataş, donan su borusunu açmak için köyün üst kısmındaki dağlık alana gitti.

Ayaklarının soğuktan etkilenmesi nedeniyle geri dönemeyen Karataş, yakınlarından yardım istedi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE, Jandarma, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Resul Karadeniz'in koordine ettiği AFAD ekibi, uzun uğraşların ardından Karataş'ın bulunduğu noktaya ulaştı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu köye getirilen Karataş, müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karataş'ın yakınları ekiplere teşekkür etti.

