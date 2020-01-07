YURTHABER
  4. Hakkari’de dağlık alanda mahsur kalan atlar kurtarıldı

Hakkari’de dağlık alanda mahsur kalan atlar kurtarıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Otluca köyünde dağlık alanda mahsur at sürüsü AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.Kent merkezinde 10 kilometre mesafede bulunan Uyanık mezrasında dağlık alanında yaklaşık bir haftadır mahsur kalan 8 at İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi ve AFAD ekibini harekete geçirdi.

Hakkari’nin Otluca köyünde dağlık alanda mahsur at sürüsü AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezinde 10 kilometre mesafede bulunan Uyanık mezrasında dağlık alanında yaklaşık bir haftadır mahsur kalan 8 at İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi ve AFAD ekibini harekete geçirdi. Ekip köylülerle birlikte Uyanık Mezrası üst kısımlarında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu atların mahsur kaldığı bölgenin yolu ulaşıma açılarak atlara ulaşıldı. AFAD ekipleri beraberinde götürdükleri yemleri aç kalan hayvanlara kendilerine gelmelerini sağladı.
Daha sonra atlar ekiplerin himayesinde Otluca köyü ve Uyanık mezrasına ulaştırılarak burada sahiplerine teslim edildi.
Köylüler AFAD ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin bir türü ulaşamadıkları atlarının kurtarıldığını belirterek valilik başta olmak üzere il özel idaresi ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisiVEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi
Hakkari’deki 3 bin 300 öğrenciye LGS setiHakkari’deki 3 bin 300 öğrenciye LGS seti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:16
İkindi
14:48
Akşam
17:09
Yatsı
18:30

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Umut Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Gündüz Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüksekova’da cadde ve kaldırımlara kar atanlara ceza

Yüksekova’da cadde ve kaldırımlara kar atanlara ceza

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Üç ilde okullara kar tatili

Üç ilde okullara kar tatili

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.