Hakkari'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çimenli köyü yakınlarında 65 AAY 030 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu yolda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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