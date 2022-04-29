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Hakkari'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

29.04.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çimenli köyü yakınlarında 65 AAY 030 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu yolda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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trafik kazası Hakkari

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