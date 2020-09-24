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Hakkari’de dezenfekte çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte ve yol yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor.Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetim ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Hakkari’de dezenfekte çalışması

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte ve yol yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetim ve dezenfekte çalışmaları sürüyor. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cadde ve sokaklar geceli gündüzlü köpüklü suyla yıkanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise akabinde hemen dezenfektan çalışmaları yapıyor.
Kentin birçok noktası belediye ekipleri tarafından büyük bir özenle dezenfekte ediliyor. Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar da, cadde ve sokaklardaki doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte rahat bir yola kavuşacaklarını belirttiler.

Hakkari’de dezenfekte çalışması

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İkizler Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
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