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Hakkari’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 16.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Hakkari’de doğalgaz hattı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor.Hakkari’ye 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek ulaştırılan ve bazı evlerde kullanılmaya başlanan doğalgaz çalışmaları sürüyor.

Hakkari’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

Hakkari’de doğalgaz hattı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Hakkari’ye 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek ulaştırılan ve bazı evlerde kullanılmaya başlanan doğalgaz çalışmaları sürüyor. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, kentin değişik noktalarında doğalgaz çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Van’dan başlatılan 204 kilometrelik hat, 3 bin 600 rakımlı Berçelan Yaylası’ndan geçirilerek kent merkezine ulaştırıldı. Kent merkezi ve farklı mahalleler bu yıl doğalgazdan faydalandı. Doğalgaz hem insan hem de çevre sağlığına olumlu katkı sunacak. Aynı zamanda vatandaşlarımız ısınma sorununu daha az masrafla halledecek. Vatandaşlarımız bunun sevincini yaşıyor” dedi.

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