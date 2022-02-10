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Hakkari'de eğitime kar engeli

10.02.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de eğitime kar engeli

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte yoğun kar nedeniyle il merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bilgilendirmede, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli Yüksekova

Hakkari Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:52
Öğle
12:24
İkindi
15:20
Akşam
17:46
Yatsı
19:02
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

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