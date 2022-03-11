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Hakkari'de eğitime kar engeli

11.03.2022 06:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de eğitime kar engeli

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kar yağışı nedeniyle Valilik kararıyla 11 Mart Cuma il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:16
Öğle
12:20
İkindi
15:39
Akşam
18:15
Yatsı
19:30
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

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