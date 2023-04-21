YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de ekipler 3 bin 300 rakımlı yayla yolunda karla mücadele ediyor

Hakkari'de ekipler 3 bin 300 rakımlı yayla yolunda karla mücadele ediyor

21.04.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de Karayolları ekipleri, bahar aylarında binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası yolunu açmak için çaba harcıyor.

Kış boyunca sorumluluk bölgelerindeki yollarda trafiğin aksamaması için mesai yapan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, baharda da karla mücadele çalışması yürütüyor.

Önceki hafta sağanak nedeniyle kara yollarında meydana gelen onlarca heyelana müdahale ederek vatandaşların güvenli yolculuk yapmasını sağlayan ekipler, binlerce küçükbaş hayvanı ağırlayan ve Konak köyüne ulaşımın sağlandığı yayla yolunun açılması için çalışma başlattı.

Zorlu arazi şartlarında kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolu açmak için mesai yapan ekipler, bazı noktalarda kar tabakasının sertleşmesi nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Ekipte yer alan iş makinesi operatörü Erol Şahanoğlu, AA muhabirine, zorlu kış sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.

Kesintisiz ulaşım için ekip arkadaşlarıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını anlatan Şahanoğlu, "Burası 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası yolu. Yayla yolu şu an kapalı. Kış şartları zorlu oluyor. Biz de zaman zaman zorlanıyoruz. İşimiz bu. İşimizi severek yapıyoruz. Bölgede Konak köyü de var. Oradaki vatandaşlar da hayvancılıkla uğraşıyor. İnşallah bu yolu da kazasız belasız açacağız." dedi.

Karayolları personelinde hiçbir zaman "Fazla çalıştım, çok yoruldum." gibi söylemlerin olmadığını aktaran Şahanoğlu, şunları kaydetti:

"Kentte geçen hafta yoğun yağış oldu. Ana yollarda heyelanlar meydana geldi. Çok şükür onların da üstesinden geldik. Yollarda olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz hazır bekledik. Her türlü olumsuzluğa hazırlıklıyız. Burada bazı noktalarda 5 metreyi bulan kar var. Bazı noktalar yeşile bürünmeye başladı. İki gündür çalışıyoruz. Yolu yarılamış durumdayız. Kalan kısımda ne kadar kar olduğunu bilmiyoruz. Bu şekildeyse 2-3 günde bitirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkilediHakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden olduDiyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Samsun'da savrulan aracın açılan kapısından düşen kadın öldüSamsun'da savrulan aracın açılan kapısından düşen kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:16
Öğle
12:09
İkindi
15:52
Akşam
18:52
Yatsı
20:14

Hakkari Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Derman eczanesi
Semdinli
Bulutlar eczanesi
Yuksekova
Güleryüz eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.