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Hakkari'de ekipler yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor

09.01.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de ekipler yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği yüksek kesimlerdeki yollar, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla açılıyor.

Karayolları 117. Şube Şefliğine bağlı ekipler, ilçedeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği bölgelerde zorlu çalışma yürüten ekipler, adeta kardan tüneller oluşturdu.

Kapanan yolları açabilmek için güçlükle ilerleyen ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği bölgede, çığ riskine rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz fedakarca görev yapıyor.

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