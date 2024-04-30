Hakkari'de el konulan tavus kuşları Van'da koruma altına alındı

Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince 26 Nisan'da durdurulan kamyonetin kasasında bulunan tavus kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şubesi ekiplerince Van'a getirildi.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen tavus kuşlarının tedavi ve bakımları yapıldı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van, Hakkari, Muş, Bitlis ve Siirt illerinden getirilen tüm yaban hayvanların tedavi ve bakımlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Yurda kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 5 tavus kuşunu koruma altına aldıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tavus kuşları da papağan gibi beslenmesi izne tabi olan hayvanlar arasında yer alıyor. Sınırdan getirilen tüm hayvanların belgeleri, ihracat izinleri alınmamışsa 'yasaklı hayvan' olarak kabul edilir. Son olarak Irak'tan kaçak yollarla ülkemize getirilen 5 tavus kuşuna jandarma el koydu. Merkezimize getirildi. Tedavilerini yaptık. Koruma altına aldığımız kuşları, burada uzun süre misafir edeceğiz."





