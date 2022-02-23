Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet hapis

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla şehit eden sanık polis memuru Nasuh Çulcu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Çulcu, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Son savunması istenen sanık Çulcu, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

Duruşmada hazır bulunan Cevher'in ailesinin avukatı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Cevher'in eşi, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çulcu'yu, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, 13 Temmuz 2021'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i, Polisevinde yemek yediği esnada silahla ateş ederek şehit etmişti. Çulcu, olay yerindeki polisler tarafından ayağından vurularak yakalanmıştı.



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