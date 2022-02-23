YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet hapis

Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet hapis

23.02.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet hapis

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla şehit eden sanık polis memuru Nasuh Çulcu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Çulcu, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Son savunması istenen sanık Çulcu, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

Duruşmada hazır bulunan Cevher'in ailesinin avukatı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Cevher'in eşi, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çulcu'yu, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, 13 Temmuz 2021'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i, Polisevinde yemek yediği esnada silahla ateş ederek şehit etmişti. Çulcu, olay yerindeki polisler tarafından ayağından vurularak yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüHakkarili aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındıHatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildiİzmir'de gölde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:23
İkindi
15:29
Akşam
17:59
Yatsı
19:14
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Uzaylıların kaçırdığını iddia etti! "Geleceği gösterdiler"

Uzaylıların kaçırdığını iddia etti! "Geleceği gösterdiler"

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.