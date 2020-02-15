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Hakkari’de erken doğan oğlağa bebek gibi bakılıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 15.02.2020 11:54 | Son Güncelleme

Hakkari kent merkezinde çetin geçen kış mevsiminde erken dünyaya gelen oğlağın hayatta kalabilmesi için bebek gibi bakılıyor.Biçer Mahallesi Öztunçlar semtinde erken dünyaya gelen oğlağın hayatta kalabilmesi için Öztunç ailesi önlem aldı.

Hakkari’de erken doğan oğlağa bebek gibi bakılıyor

Hakkari kent merkezinde çetin geçen kış mevsiminde erken dünyaya gelen oğlağın hayatta kalabilmesi için bebek gibi bakılıyor.
Biçer Mahallesi Öztunçlar semtinde erken dünyaya gelen oğlağın hayatta kalabilmesi için Öztunç ailesi önlem aldı. Çetin kış mevsiminin etkili olduğu Hakkari’de erken doğum yapan keçinin yavrusunu ahırdan alan Öztunç ailesi, hayatta kalabilmesi için eve aldı. Hava sıcaklığının özellikle gece saatlerinde eksi 18 derecenin altına düştüğü kentte dünyaya gelen oğlağı soba başında elleriyle besliyor.
Bir süre önce kar yağışına dayanamayarak evlerinin damı çöken Öztunç ailesini ziyaret eden Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol, biberonla beslenen oğlakla karşılaştığını söyledi. Muhtar Erol, “Ailenin toprak evin damı çökmüştü. Aileyi ziyaret ederken sobanın önünde bir oğlakla karşılaştım. Öztunç ailesinin keçisi doğum yapmış. Yavrunun soğukta donmaması için biberonla evde besliyorlar” dedi.

Hakkari’de erken doğan oğlağa bebek gibi bakılıyor

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