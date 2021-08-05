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Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

05.08.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda "turuncu" kategoride yer alan "Vejin" kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 'turuncu' kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi."

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