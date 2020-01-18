YURTHABER
  4. Hakkari’de “Evliliğe İlk Adım” semineri

Hakkari’de “Evliliğe İlk Adım” semineri

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Hakkari İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yeni evlenen ve düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftlere yönelik “Evliliğe İlk Adım Semineri” düzenledi.Ailenin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi, güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması amacıyla Hakkari İl Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerlerde, yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan temel değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi verildi.

Hakkari’de “Evliliğe İlk Adım” semineri

Hakkari İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yeni evlenen ve düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftlere yönelik “Evliliğe İlk Adım Semineri” düzenledi.
Ailenin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi, güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması amacıyla Hakkari İl Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerlerde, yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan temel değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi verildi. Evliliğe ilk adım seminerlerinin açılışında konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülükler olarak ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda topluma dini ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik edildiğini, aileler kurulurken sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi, güçlendirilmesi ve devamının sağlanması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Gürbüz, "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” Ayet-i Celiliye işaret ederek Rahmanın aileye verdiği öneme ve aile bireylerin aldığı sorumluluklar vardı. Aile olmak, kan bağı ile değil sevgi ve merhamet bağı ile birbirine bağlı olmaktır. Ancak bu bağ iki yabancı insanı bir araya getirir. Birbirine eş kılar, iyi günde kötü günde bir ömür birlikte yaşanılır" dedi.
Evliliğe ilk adım semineri sonunda İl Müftüsü Faruk Gürbüz katılımcılara belge takdimi ve kitap seti hediye etti.

Hakkari’de “Evliliğe İlk Adım” semineri

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detayAdil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan 6 ay önce attığı mesajda dikkat çeken detay
Şemdinli’de kar yağışıŞemdinli’de kar yağışı
Yüksekova’da yoğun kar yağışı ve sisYüksekova’da yoğun kar yağışı ve sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hakkari Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:11
Öğle
12:20
İkindi
14:57
Akşam
17:19
Yatsı
18:39

Hakkari Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Sümbül Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hakkari’de eğitim seferberliği

Hakkari’de eğitim seferberliği

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Üç ilde okullara kar tatili

Üç ilde okullara kar tatili

Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu için veda yemeği

Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu için veda yemeği

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.