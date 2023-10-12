YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de eylem ve etkinliklere geçici süreyle yasaklandı

Hakkari'de eylem ve etkinliklere geçici süreyle yasaklandı

12.10.2023 12:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 12 Ekim saat 08.00'den 13 Ekim saat 08.00'ye kadar 1 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma’dan kaçak kazı ve kenevir operasyonuJandarma’dan kaçak kazı ve kenevir operasyonu
Bartın’da nefesleri kesen sel tatbikatıBartın’da nefesleri kesen sel tatbikatı
Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 8 kişi gözaltına alındıTunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 8 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

Hakkari Namaz Vakitleri 12 Ekim Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:03
Öğle
11:57
İkindi
15:08
Akşam
17:41
Yatsı
18:55

Hakkari Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Perşembe

Su eczanesi
Yuksekova
Derman eczanesi
Merkez
Yaşam eczanesi
Semdinli
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

Philips, Adidas, Karaca, Levi's ve dahası! Modadan ev yaşama %50'ye varan indirimler

Philips, Adidas, Karaca, Levi's ve dahası! Modadan ev yaşama %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.