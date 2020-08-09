YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de geniş çaplı korona virüs denetimi

Hakkari’de geniş çaplı korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.08.2020 18:26 | Son Güncelleme

Hakkari’de pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde pandemi kontrolleri yapıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge kapsamında Hakkari’de başlatılan geniş çaplı denetimler devam ediyor.

Hakkari’de geniş çaplı korona virüs denetimi

Hakkari’de pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde pandemi kontrolleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge kapsamında Hakkari’de başlatılan geniş çaplı denetimler devam ediyor. Belediye önünde başlatılan denetimlere; Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi ekipleri katıldı. Ekipler denetimlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi, pandemi süresi boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Hakkari’de geniş çaplı korona virüs denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Turhan, karaciğer nakli bekliyor

Turhan, karaciğer nakli bekliyor

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Adi suç örgütü lideri Çeşme’de yakalandı

Başkan Soyer Olivelo Fikir Projesi’nin ödül töreninde konuştu

Başkan Soyer Olivelo Fikir Projesi’nin ödül töreninde konuştu

Hakkari Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
03:37
Sabah
05:09
Öğle
12:16
İkindi
16:03
Akşam
19:12
Yatsı
20:38

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Sümbül Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Med Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yüksekova’da sel felaketi

Yüksekova’da sel felaketi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Yorulmaz güven tazeledi

Başkan Yorulmaz güven tazeledi

Hakkari’nin Hdp’den İlk Kadın Milletvekili Aday Adayı Belli Oldu

Hakkari’nin Hdp’den İlk Kadın Milletvekili Aday Adayı Belli Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.