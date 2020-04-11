Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de miting, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, toplantı, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklaması, stant açma, konser ve şenlik gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek muhtemel bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla birtakım önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19 maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesi hükümleri gereğince Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 13 Nisan saat 00:01’den 27 Nisan saat 23:59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, ll İlanı, bildiri, broşür dağıtma (ticari faaliyetler hariç), afiş, poster asma ve benzer türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.''

