Hakkari'de güvenlik güçlerince tespit edilen patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, merkez Oğul köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, 50 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış, TNT, C4 ve fitil ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 12'li pil bloku ve uzaktan kumanda alıcısı bulundu.

Patlayıcı, ekiplerce olay yerinde imha edildi.

