Hakkari'de hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlık Işık köyünde rahatsızlanan hamile kadının yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ambulansla köye doğru hareket eden sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine bölgeye gönderilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak ekiplerin köye ulaşmasını sağladı.

Evden sedyeyle alınıp ambulansa taşınan hasta, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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