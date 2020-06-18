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Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması yürütülüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması yürütülüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde ekipler, haziranda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediyenin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yüksek rakımlı yayla yollarını, yaklaşık bir günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaktaki İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde de karla mücadele çalışması devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16 kilometrelik yolun açılması için 20 gündür aralıksız çalışıyor.

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