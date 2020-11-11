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Hakkari’de ‘Hijyen Eğitimi’ kursu

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.11.2020 14:11 | Son Güncelleme

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim öğretim kurumları bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya ve çay ocağı gibi gıda işletmesi çalışanlarına yönelik ‘Hijyen Eğitimi’ kursu düzenlendi.Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kursa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İSG Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, MEM Okul Sağlığı Sorumlusu ve Biyoloji Öğretmeni Vildan Kurt ve kursiyerler katıldı.

Hakkari’de ‘Hijyen Eğitimi’ kursu

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim öğretim kurumları bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya ve çay ocağı gibi gıda işletmesi çalışanlarına yönelik ‘Hijyen Eğitimi’ kursu düzenlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kursa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İSG Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, MEM Okul Sağlığı Sorumlusu ve Biyoloji Öğretmeni Vildan Kurt ve kursiyerler katıldı. Kurt’un eğitimci olarak görev aldığı ve 47 personelin katılım sağladığı "Hijyen Eğitimi Kursu"nda, “Personelin dikkat edeceği genel hijyen kuralları, su hijyeni, ekipmanlar, sosyal alanlar ve okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünler, ürünlerin besin değerleri, sağlıklı beslenme konuları, gıdaya yönelik uygulanacak depolama, hazırlama, pişirme, sunum gibi özel hijyen gereklilikleri” hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimlerin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu altında ve belirlenen tarihlerde diğer ilçelerde de düzenleneceğini söyleyen Müdür Gür, “Kurum olarak üretimden tüketime tüm aşamalarda güvenilir gıda konusunda titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Müdürlüğümüze bağlı eğitim öğretim kurumları bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nin, eğitim başlıklı maddesi gereğince çalışmalarımız, Müdürlüğümüzün İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimimizce yürütülmektedir. İlgili birimimiz, gerek genel alanlarda ve gerekse de okul kantinlerinde titizlikle yaptıkları rutin denetim ve kontrollerinin yanı sıra; düzenli aralıklarla verdikleri eğitimle de farkındalık ve hassasiyet oluşturmaya devam ediyorlar. Özellikle salgın döneminde, okul kantinlerinin geleceğimiz olan çocuk ve gençlerin sağlıklı yetişmesi adına ihmale gelmeyecek bir konu olduğunu düşünmekteyiz ve bu konu Bakanlık politikası olarak şansa bırakamayacağımız kadar hassas bir konudur. Kantin ve yemekhane personelinin, gıda hijyeni ve gıda güvenilirliği konularında eğitimi ve bilgi düzeyi tüm aşamalarda can simidi görevi üstlenmektedir. Hijyen sağlıktır, diyoruz ve bu anlamda eğitimi gerçekleştiren İSG birimimize ve katılımcılara teşekkürlerimi bildirir, konuya ciddiyetle eğilmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Hakkari’de ‘Hijyen Eğitimi’ kursu

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