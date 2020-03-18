YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de hırsızlık malzemeleri ele geçirildi

Hakkari’de hırsızlık malzemeleri ele geçirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.03.2020 12:39 | Son Güncelleme

Hakkari’de inşaat alanı içerisinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Merzan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin arka duvarının baltayla kırılması suretiyle gerçekleştirilen faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığı belirtildi.

Hakkari’de hırsızlık malzemeleri ele geçirildi

Hakkari’de inşaat alanı içerisinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Merzan Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin arka duvarının baltayla kırılması suretiyle gerçekleştirilen faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şahıs yakalanmış olup terk edilmiş bir inşaat alanı içerisinde olay ile ilgili olarak 190 paket muhtelif markalara ait sigara, 57 paket nargile tütünü, 2 adet tekstil ürünü, 3 paket gıda malzemesi ve 9 adet tespih ele geçirilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Şerit değiştirmek isteyen motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Hakkari Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:05
Öğle
12:18
İkindi
15:42
Akşam
18:22
Yatsı
19:37

Hakkari Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Engın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

Kış ortasında Hakkari caddeleri pırıl pırıl

İstanbul’dan Yüksekova’ya kumaş desteği

İstanbul’dan Yüksekova’ya kumaş desteği

AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Evin seçildi

AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Evin seçildi

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

Şemdinli’de terör operasyonunda 2 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.