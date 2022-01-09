Hakkari'de İHA destekli operasyonda 30 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda 30 kilogram eroin, 240 litre asit anhidrit ve 100 kilogram sodyum bikarbonat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçe kırsalında dün düzenlenen İHA destekli operasyonda 30 kilogram eroin, 240 litre asit anhidrit ve 100 kilogram sodyum bikarbonat ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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