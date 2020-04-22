YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 22.04.2020 08:41 | Son Güncelleme

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden iletilen ihtiyaçların Vefa Koordinasyon Grubu tarafından ivedilikle karşılandığını söyledi.

Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden iletilen ihtiyaçların Vefa Koordinasyon Grubu tarafından ivedilikle karşılandığını söyledi. Kaya, “Personellerimiz çağrı merkezinde görevlendirilmiştir. 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar üzerinden çağrı merkezine iletilen talepler, oluşturulan Vefa İletişim Merkezleri tarafından alınıp sahada görevli İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü, STK’lar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile il müdürlüğümüz ekiplerince karşılanmaktadır. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için Valimiz İdris Akbıyık’ın başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Bizler de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu hizmete destek vermeye çalışıyoruz. ‘Ben sağlıklıyım bana bir şey olmaz’ diyerek sokağa çıkanların kendisine, aile bireylerine ve çevresine çok büyük zararlar vermektedir. Hayat eve sığar, evde kal Hakkari" dedi.

Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Saç kesme işini babalar, kardeşler, abiler üstlendi

Saç kesme işini babalar, kardeşler, abiler üstlendi

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:14
Öğle
12:09
İkindi
15:52
Akşam
18:54
Yatsı
20:16

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Pınar Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Hakkari Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

Hakkari Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

Yüksekovalı taksiciden korona virüse karşı brandalı tedbir

Yüksekovalı taksiciden korona virüse karşı brandalı tedbir

Çukurca’da dezenfekte çalışması

Çukurca’da dezenfekte çalışması

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.