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Hakkari’de ilk defa GETAT Polikliniği hizmete açıldı

10.11.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Devlet Hastanesi, bir ilke daha imza atarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniğini halkın hizmetine açtı.

100’e yakın doktorun bunduğu 200 yataklı Hakkari Devlet Hastanesinde bir ilk daha yaşandı. Yeni hizmete giren GETAT Polikliniğine gelen hastaları büyük bir titizlikle dinleyip muayene eden Uzm. Dr. İrem Önlen, çevre il ve ülkelerdeki hastaları tedaviye beklediklerini söyledi. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavisi eğitimini Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı programlarda alan Aile Hekimi Uzm. Dr. İrem Önlen, GETAT Polikliniğinde yapılan tedaviler hakkında bilgi verdi. Uz. Dr. Önlen, "Hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız.

Modern tıbbi öğretilerle geleneksel tıp yöntemlerini birleştirerek, hastanın bütünsel bakış açısı ile değerlendirilip, detaylı anamnezleriyle birlikte, beslenmesinden egzersizine, tıbbi takviyelerine kadar düzenlenip, vücudun sistemlerinin kendi kendine tedavi mekanizmalarını uyararak regülasyonu sağlamaktır” dedi.

GETAT çerçevesinde yer alan kupa uygulamasının (hacamat) cilt altı kan dolaşımını artırma, lenf dolaşımını hızlandırma, kas spazmlarını çözme, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak gibi nedenlerle yapıldığını ifade eden Önlen, “Hacamat, vücudun herhangi bir yerinden steril kupalarla vakum yapılarak kanın çekilmesidir. Mezoterapi ise vitamin, mineral, protein, enzim, hormon ve diğer biyoaktif maddelerin deri altına mezoderm tabakasına enjekte edilerek bazı rahatsızlıkların tedavi edilmesi yöntemidir.

Ağrı mezoterapisi; kas-iskelet sistemindeki, kas kökenli ağrıları, spazmları, romatizmal eklem ağrılarını gidermek için prokain veya lidokain kullanılarak yapılan enjeksiyon tedavisidir. Temel amaç; lenf drenajını artırmak, dolaşımı artırmak ve böylelikle dokunun kanlanmasını ve oksijenlenmesini sağlayarak regülasyonunu sağlamaktır. Seans sayısı hastanın tedaviye verdiği iyileşme reaksiyonuna göre belirlenmekle birlikte, en az 3 seans şeklinde planlanır. GETAT Polikliniğine çevre illerden ve ülkelerden hastaları tedaviye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Uğurcan Kara ise, hastane bünyesinde GETAT Polikliniğini hizmete açtıklarını belirterek, "Geleneksel, tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda uygulamaya başladık. Alternatif tıp ya da geleneksel tıp yöntemleriyle tedavi olmak isteyen hastalarımızı hastanemize davet ediyoruz. Polikliniğimiz ilimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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devlet hastanesi

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