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Hakkari’de infaz

HAKKARİ HABERLERİ  | 04.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Oğul köyünde yaşayan 4 çocuk babası Orhan Adıyaman, kimliği belirsiz kişilerce gece saatlerinde evinden alındıktan bir süre sonra başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 24.00 sıralarında merkeze bağlı Oğul köyünde meydana geldi.

Hakkari’nin Oğul köyünde yaşayan 4 çocuk babası Orhan Adıyaman, kimliği belirsiz kişilerce gece saatlerinde evinden alındıktan bir süre sonra başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 24.00 sıralarında merkeze bağlı Oğul köyünde meydana geldi. Köyde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 40 yaşlarındaki Orhan Adıyaman, kimliği belirsiz silahlı kişilerce evinden alındı. Bir süre sonra gelen silah sesleri üzerine yapılan aramada, Orhan Adıyaman evinin 100 metre ilerisinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Orhan Adıyaman’ın ailesi, köylerinin kırsal bir alanda bulunduğunu belirterek, “Burada 4-5 ev var. Gece kapımız çalındı. Kapıyı açtık 2 kişiydiler. ‘Orhan burada mı’ dediler. Sonra alıp gittiler. Hemen köy evlerine durumu bildirdik, aramaya başladık. Sonra birkaç silah sesi geldi. Eve gelenlerin eşkali terör örgütü PKK’yı gösteriyordu. Çünkü konuşmaları ve elbiseleri de terör örgütünü gösteriyordu” dedi.
Valilik yetkilileri, güvenlik güçlerinin ailenin beyanı üzerine olayı çok yönlü şekilde araştırarak bölgede geniş çaplı operasyon başlattığını belirtti.

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İkindi
16:00
Akşam
19:29
Yatsı
21:07

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Navşar Eczanesi
Semdinli
Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
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