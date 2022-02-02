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Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi

02.02.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin çarptığı 112 Acil Sağlık personeli, hayatını kaybetti.

Berçelan Mahallesi'ndeki köprü yakınında karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, işten çıkan 112 Acil Sağlık çalışanı C.Ö'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen C.Ö'nün cenazesi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.

Olay yerine gelen İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi ve kurum yöneticileri büyük üzüntü yaşadı.

C.Ö'nün Hakkari'de göreve yeni başladığı öğrenildi.

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