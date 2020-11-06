YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari’de iş yeri denetimi

Hakkari’de iş yeri denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 06.11.2020 09:42 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi ekipleri ekmek, tatlı, pasta ve gıda maddeleri üreten ve satan imalathanelerle fırınları denetledi.Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilmelerini sağlamak amacıyla ekmek ve unlu mamul üretim iş yerlerine denetimler gerçekleştirdi.

Hakkari Belediyesi ekipleri ekmek, tatlı, pasta ve gıda maddeleri üreten ve satan imalathanelerle fırınları denetledi.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilmelerini sağlamak amacıyla ekmek ve unlu mamul üretim iş yerlerine denetimler gerçekleştirdi. İş yerlerinde; hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, kişisel hijyen, alet ve ekipmanların uygunluğu, ekmek gramajları, evrak kontrolleri, maske ve sosyal mesafe gibi konularda denetimler yapıldı.
Ekiplerin başında bulunan Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimler esnasında gıda güvenliği, gıda hijyeni konularında inceleme yaptıklarını belirterek, uyarılara uymayan işletmeleri ikaz ettiklerini, aynı zamanda sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları yönünden de gerekli uyarıların yapıldığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı

Hakkari Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:28
Öğle
11:54
İkindi
14:44
Akşam
17:09
Yatsı
18:26

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Umut Eczanesi
Merkez
Gever Eczanesi
Yuksekova
Merkez Eczanesi
Semdinli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Baro Başkanı Canan mazbatasını aldı
Baro Başkanı Canan mazbatasını aldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti
Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.