YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan çocuğa hediye

Hakkari'de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan çocuğa hediye

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Hakkari'de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan çocuğa hediye

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan 8 yaşındaki çocuğa Valilik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce çeşitli hediyeler verildi.

Van'da yaşayan ve ailesiyle geldikleri Hakkari'de dedesiyle kalan İsmail Enes Akgöl (8), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Ailesinin telefonla kaydederek sosyal medyadan paylaştığı Akgöl'ün videosu ilgi gördü. Videoyu gören Vali ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı yetkilileri, Akgöl için hediye hazırlattı.

Polis ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Akgöl'e çeşitli hediyeler, kırtasiye malzemesi ve Türk bayrağı verdi.

- "23 Nisan kentte coşkuyla kutlandı"

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını yeni tip koronavirüs salgınına rağmen coşkuyla kutladıklarını belirterek "Salgın yüzünden evinden çıkamayan çocuklarımıza bayram heyecanını yaşatmak istedik. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğiyle çocuklarımıza bayram heyecanını yaşatmanın gururu içindeyiz. Bu vesileyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!
Anahtar Kelimeler:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik v Çocuk Bayramı" hakkari Hediye İstiklal Marşı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Hakkari Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
03:42
Sabah
05:11
Öğle
12:08
İkindi
15:52
Akşam
18:55
Yatsı
20:18

Hakkari Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Umut Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Deva Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Işık’dan Şemdinli’ye maske desteği

MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Işık’dan Şemdinli’ye maske desteği

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Hakkari'de ayının saldırdığı ahırdaki 50 küçükbaş telef oldu

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yüksekova’da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.