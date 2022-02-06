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Hakkari'de jandarma ve polisin yaptığı iglolar kar festivalini renklendirdi

06.02.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: - "İglolar çok güzel olmuş. Daha öncekilerden büyük ve farklı yapılmış"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/ÖZKAN BİLGİN - Hakkari'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve özel harekat polislerinin yaptığı iglolar (kardan ev) kentte düzenlenen kar festivalinde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kentin kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla Valilik, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlen "4. Kar Festivali" sürüyor.

Kentteki 2 bin 800 rakamlı merkezde 2 gün sürecek festival, ünlü sanatçıların konserleri, folklor gösterileri ve çekilen halaylarla renkli görüntülere sahne oluyor.

Festival alanında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timlerinin yaptığı 3 metre yüksekliğinde ve 8 metre çapında 25 kişilik, özel harekat polislerinin de sert kar bloklarını keserek örme yöntemiyle yaptığı 6 metre çapında 2 metre 20 santimetre yüksekliğindeki 24 kişilik iglolar festivale katılanlardan ilgi gördü.

Vatandaşlar, içinde kardan oturma yerleri bulunan, sehpa yapılarak mum yerleştirilen, girişine de Türk bayrakları ve balonlar asılan igloların içinde oturdu, güvenlik güçleriyle sohbet ederek görevlerinde başarı diledi.

İglonun önüne getirilen ve sevecen tavırlarıyla ilgi çeken Jandarmanın arama kurtarma köpeği "Linda"yı da seven ziyaretçiler, fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

- İglolar yoğun ilgi görüyor

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da eşi Sevim Akbıyık ve protokol üyeleri ile ziyaret ettiği iglolarda çay içti.

Akbıyık, AA muhabirine, festivalin, esnafın, jandarmanın, emniyet güçlerinin, diğer bazı kamu kurumların, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla çok güzel geçtiğini belirten Akbıyık, "İglolar çok güzel olmuş. Daha öncekilerden büyük ve farklı yapılmış. Festivale renk katmış. Yoğun da ilgi görüyor. Hakkari'de hayat var diyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan festival için Hakkari'ye gelen İrem Öztürk de atmosferin güzel ve keyifli olduğunu dile getirerek, "Beklediğimin çok ötesinde bir manzarayla karşılaştım. Her şey çok güzel gözüküyor. Güvenlik güçlerimiz çok başarılı çalışmalar yürütüyor. Bize huzurlu bir ortam sağlıyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim. İgloların içi de çok güzel olmuş. Bol bol fotoğraf çektik. Güzel bir anı olarak kalacak." diye konuştu.

Kayserili kayak antrenörü Ayşe Duran da havanın sisli ve soğuk olmasına rağmen halkın festivale rağbet gösterdiğini ifade ederek, igloların etkinliğe renk kattığını ve çok başarılı yapıldığını aktardı.

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