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Hakkari’de kan bağışı kampanyası

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:18 | Son Güncelleme

Hakkari’de Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alınmaya başlandı.Türk Kızılay kan bağış aracı Bulvar Caddesi üzerinde kan bağışı almaya başladı.

Hakkari’de kan bağışı kampanyası

Hakkari’de Kızılay tarafından başlatılan kampanya kapsamında kan bağışı alınmaya başlandı.
Türk Kızılay kan bağış aracı Bulvar Caddesi üzerinde kan bağışı almaya başladı. Kan bağışı yapmaya gelen vatandaşlar, maske ve sosyal mesafeye uyarak kan vermeye başladı. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, kan bağışının 3 gün devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşları bağış yapmaya çağırdı. Başkan Bozkurt, “Daha önce de kan bağışı almıştık ve halkımız yoğun ilgi göstermişti. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Mobil kan bağışı aracımız belediye karşısında yerini almıştır” dedi.

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Yuksekova
Derman Eczanesi
Semdinli
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